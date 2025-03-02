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o
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الذهب يستمر في تحطيم الأرقام القياسية... وهذا اتجاه الأسعار
الكاتب:
ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-02 | 13:35
مشاهدات عالية
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الذهب يستمر في تحطيم الأرقام القياسية... وهذا اتجاه الأسعار
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الذهب يستمر في تحطيم الأرقام القياسية... وهذا اتجاه الأسعار
*
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