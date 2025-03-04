تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...

بعد أن اختتم زيارته الرسمية الى الرياض، حيث أجرى ليلًا محادثات مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى القاهرة اليوم يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي للمشاركة في القمة العربية غير العادية، لبحث القضية الفلسطينية والوصول الى صيغة نهائية لخطة الإعمار.وهذه التفاصيل حول مضمون اللقاءات وما خلصت إليه...