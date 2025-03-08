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احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-08 | 13:31
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احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
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احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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