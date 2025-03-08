رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!

أكدت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس للـLBCI، خلال زيارتها لبنان، أن القطاع الإنساني اللبناني يواجه تحديات متزايدة بسبب نقص المساعدات الأميركية حول العالم.



وأشارت الى أن الاتحاد يواصل العمل مع الحكومة الأميركية ومانحين آخرين من دول مختلفة ومؤسسات خاصة لضمان استمرارية الدعم.

ولفتت الى أن الدمار في الجنوب مفجع.