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ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في الساحل السوري.. والشّرع يصف الأحداث بـالتحديات المتوقّعة

تقارير نشرة الاخبار
2025-03-09 | 14:09
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ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في الساحل السوري.. والشّرع يصف الأحداث بـالتحديات المتوقّعة
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ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في الساحل السوري.. والشّرع يصف الأحداث بـالتحديات المتوقّعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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