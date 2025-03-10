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قتلوا عائلتي أمامي... شهادات تروي قصص التصفية والموت في سوريا وتطالب بالحماية الدولية

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-10 | 14:19
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قتلوا عائلتي أمامي... شهادات تروي قصص التصفية والموت في سوريا وتطالب بالحماية الدولية
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قتلوا عائلتي أمامي... شهادات تروي قصص التصفية والموت في سوريا وتطالب بالحماية الدولية

 
 
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