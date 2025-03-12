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واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب موسكو
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12 | 14:21
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واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب موسكو
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واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب موسكو
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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