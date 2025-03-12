الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
الكاتب:
ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12 | 14:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
0
min
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
المريسة
مهرجان
للموسيقى
الكلاسيكية
التالي
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2025
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:58
رئاسة الجمهورية السورية: قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي
أخبار دولية
16:58
رئاسة الجمهورية السورية: قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي
0
آخر الأخبار
16:57
المتحدث بإسم وزارة الدفاع السورية للجزيرة: سيتم تشكيل لجنة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الجيش
آخر الأخبار
16:57
المتحدث بإسم وزارة الدفاع السورية للجزيرة: سيتم تشكيل لجنة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الجيش
0
آخر الأخبار
16:55
حماس: ندعو لمزيد من العمليات الموجعة ضد الإحتلال وإلى توحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة حتى دحر العدوان
آخر الأخبار
16:55
حماس: ندعو لمزيد من العمليات الموجعة ضد الإحتلال وإلى توحيد الصفوف نحو تصعيد المقاومة حتى دحر العدوان
0
آخر الأخبار
16:55
حماس: عملية إطلاق النار قرب سلفيت رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا في سياق الرد المستمر على جرائم الإحتلال
آخر الأخبار
16:55
حماس: عملية إطلاق النار قرب سلفيت رسالة جديدة يسطرها أبناء شعبنا في سياق الرد المستمر على جرائم الإحتلال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:11
سلسلة استقبالات لوزير الدفاع... بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان
أخبار لبنان
10:11
سلسلة استقبالات لوزير الدفاع... بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة لبنان
0
أخبار دولية
13:23
باريس تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا إذا بقيت التجاوزات بدون عقاب
أخبار دولية
13:23
باريس تعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا إذا بقيت التجاوزات بدون عقاب
0
أخبار دولية
02:07
المعارضة تفوز بالانتخابات التشريعية في غرينلاند والقوميون يتقدمون
أخبار دولية
02:07
المعارضة تفوز بالانتخابات التشريعية في غرينلاند والقوميون يتقدمون
0
آخر الأخبار
16:07
السيدة الأولى نعمت عون من المؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في نيويورك: لا سلام وأمن وديمقراطية وازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه ومع إقتراب الإنتخابات البلدية والنيابية في لبنان لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة ويعملون من أج
آخر الأخبار
16:07
السيدة الأولى نعمت عون من المؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في نيويورك: لا سلام وأمن وديمقراطية وازدهار من دون مجتمع يعترف بحقوق نسائه ومع إقتراب الإنتخابات البلدية والنيابية في لبنان لدينا فرصة لاختيار مسؤولين ومسؤولات يؤمنون بدور المرأة ويعملون من أج
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:55
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:25
لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو
تقارير نشرة الاخبار
14:21
واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
2
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
3
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
4
أمن وقضاء
12:26
ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
أمن وقضاء
12:26
ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
5
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
6
أخبار لبنان
11:55
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
أخبار لبنان
11:55
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
7
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
8
أمن وقضاء
11:29
الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب
أمن وقضاء
11:29
الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More