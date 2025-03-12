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كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية

ريتا قربان خوري الكاتب: ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12 | 14:55
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كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
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كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية

 
 
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