سلام زار المختارة وضريح كمال جنبلاط

زار رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري بعد الظهر ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ونورا وداليا وديانا جنبلاط.



وبعد قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الورود، توجه سلام وجنبلاط إلى مكتبة قصر المختارة حيث عقد لقاء في المناسبة.



