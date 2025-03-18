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هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية

ندى اندراوس الكاتب: ندى اندراوس
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-18 | 14:24
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هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية
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هيئة تحرير الشام تحتل حوش السيد علي اللبنانية وتدعي أنها سورية

 
 
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