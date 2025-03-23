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من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية

تقارير نشرة الاخبار
2025-03-23 | 14:32
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من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية
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من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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