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الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

تقارير نشرة الاخبار
2025-03-24 | 14:21
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الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
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الدفع الأميركي باتجاه تفاوض لبناني إسرائيلي تستأنفه أورتاغوس في تل أبيب... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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