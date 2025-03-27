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o
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o
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o
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o
متن
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في جلسة مجلس الوزراء... سلسلة من التعيينات
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-27 | 14:30
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في جلسة مجلس الوزراء... سلسلة من التعيينات
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في جلسة مجلس الوزراء... سلسلة من التعيينات
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