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قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-29 | 14:11
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قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
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قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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"لبنان
دائرة
واحدة"
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