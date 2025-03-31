جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

أفاد الزميل ادمون ساسين، بأن ثلاثة موقوفين لدى الأمن العام يتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص، مشتبه فيهم حتى الآن في قضية اطلاق الصواريخ، اثنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية.



كما أشار الى أن الجيش اللبناني أوقف 6 أشخاص بينهم سوريون وفلسطنيون، كانوا في بقع جغرافية قريبة من نطاق اطلاق الصواريخ على اسرائيل، وأن التحقيقات تجري معهم.