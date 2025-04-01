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إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-01 | 07:48
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إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب
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إستهداف مبنى في الضاحية... والجيش الإسرائيلي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة للحزب
*
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