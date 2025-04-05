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ترحيل مشروط وعدالة مؤجلة وسجون مكتظة.. هذا ما ينتظر السجناء السوريين

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05 | 13:27
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ترحيل مشروط وعدالة مؤجلة وسجون مكتظة.. هذا ما ينتظر السجناء السوريين
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ترحيل مشروط وعدالة مؤجلة وسجون مكتظة.. هذا ما ينتظر السجناء السوريين

 
 
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