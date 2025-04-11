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تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-11 | 13:42
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تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة
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تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة

 
 
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