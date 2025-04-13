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o
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o
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o
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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13 | 13:59
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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
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اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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أخبار دولية
صاروخ
اليمن
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