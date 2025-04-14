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جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-14 | 13:30
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جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته
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جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب: زمن الإستقواء وخطف الدولة انتهى... ولبنان يسترجع ذاته

اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال ريسيتال الآلام في معراب انه "بعد 50 عامًا من الحرب، بدأنا بالوصول إلى أمل حقيقي بوطن لا يخضع للموت."

وقال: "زمن الاستقواء انتهى وزمن خطف الدولة انتهى ولبنان يسترجع ذاته واللبنانيون يسترجعون الامن والامان."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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