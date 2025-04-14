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عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-14 | 13:18
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عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة
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عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

 
 
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