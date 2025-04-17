الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل

بحث مجلس الوزراء في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الوضع الامني واحتكار الدولة للسلاح.



ووافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية اليونيفيل.

ولفت وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة، الى أن الرئيس عون أشار الى أن وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء.

وكان وزراء القوات طالبوا في خلال الجلسة، بوضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي في خلال ٦ أشهر إستنادا إلى اتفاق الطائف، على أن تبدأ العملية انطلاقا من المخيمات الفلسطينية لتشمل كل القوى المسلحة غير الشرعية.



وتمنى وزراء القوات أن تتم العملية طوعا لأن إذا لم يحصل الأمر كذلك فقد يكون هناك محاذير يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار.



من جهته، أبلغ قائد الجيش رودولف هيكل مجلس الوزراء بأن الجيش نفذّ في جنوب وشمال الليطاني ٥ الاف عملية لها علاقة بالسلاح والذخائر والبنى التحتية العسكرية نحو نصفها بالتعاون مع اليونيفل.



وأكد هيكل ألا عائق أمام الإنتشار وتنفيذ تطبيق القرار ١٧٠١ وأن كل القوى السياسية الموجودة في جنوب الليطاني تتعاون مع الجيش مثل حزب الله وحركة أمل إضافة إلى القوات اللبنانية وحزب الكتائب.



كما أكد قائد الجيش أن التفتيش يحصل بكل حرية ولا سيما في المناطق التي كانت توصف بالعسكرية.



وأبدى وزراء حزب الله ارتياحًا للعرض الذي تقدم به العماد هيكل، ولاسيما لجهة قوله إن ٩٠% من العمليات في جنوب الليطاني قد أنجز ويبقى ١٠% متعلق إنجازها بإنجاز انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي.



ولم يجر الحديث في مجلس الوزراء عن مهلة لإنجاز عملية معالجة السلاح والبنى التحتية العسكرية في جنوب وشمال الليطاني، وكان حديث عن أن الجيش يحتاج للمزيد من العديد.



وفي ما خص موضوع سلاح المخيمات، فسيناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة قريبة للبنان.



وسيعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى لمناقشة أوضاع الحدود مع سوريا.