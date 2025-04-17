الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
2
min
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
بحث مجلس الوزراء في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الوضع الامني واحتكار الدولة للسلاح.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية اليونيفيل.
ولفت وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة، الى أن الرئيس عون أشار الى أن وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء.
وكان وزراء القوات طالبوا في خلال الجلسة، بوضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي في خلال ٦ أشهر إستنادا إلى اتفاق الطائف، على أن تبدأ العملية انطلاقا من المخيمات الفلسطينية لتشمل كل القوى المسلحة غير الشرعية.
وتمنى وزراء القوات أن تتم العملية طوعا لأن إذا لم يحصل الأمر كذلك فقد يكون هناك محاذير يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار.
من جهته، أبلغ قائد الجيش رودولف هيكل مجلس الوزراء بأن الجيش نفذّ في جنوب وشمال الليطاني ٥ الاف عملية لها علاقة بالسلاح والذخائر والبنى التحتية العسكرية نحو نصفها بالتعاون مع اليونيفل.
وأكد هيكل ألا عائق أمام الإنتشار وتنفيذ تطبيق القرار ١٧٠١ وأن كل القوى السياسية الموجودة في جنوب الليطاني تتعاون مع الجيش مثل حزب الله وحركة أمل إضافة إلى القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
كما أكد قائد الجيش أن التفتيش يحصل بكل حرية ولا سيما في المناطق التي كانت توصف بالعسكرية.
وأبدى وزراء حزب الله ارتياحًا للعرض الذي تقدم به العماد هيكل، ولاسيما لجهة قوله إن ٩٠% من العمليات في جنوب الليطاني قد أنجز ويبقى ١٠% متعلق إنجازها بإنجاز انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ولم يجر الحديث في مجلس الوزراء عن مهلة لإنجاز عملية معالجة السلاح والبنى التحتية العسكرية في جنوب وشمال الليطاني، وكان حديث عن أن الجيش يحتاج للمزيد من العديد.
وفي ما خص موضوع سلاح المخيمات، فسيناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارة قريبة للبنان.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى لمناقشة أوضاع الحدود مع سوريا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الأمني
واحتكار
الدولة
للسلاح
الوزراء...
التفاصيل
التالي
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-02-17
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
خبر عاجل
2025-02-17
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
0
أخبار دولية
2025-01-18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
أخبار دولية
2025-01-18
تفاصيل موافقة مجلس الوزراء الأمنيّ الإسرائيليّ على اتفاق وقف النار
0
آخر الأخبار
2025-02-17
وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد حماية التظاهر السلمي بدون التعدي وبدون قطع الطرقات مشدداً على الحفاظ على الوضع الأمني
آخر الأخبار
2025-02-17
وزير الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكد حماية التظاهر السلمي بدون التعدي وبدون قطع الطرقات مشدداً على الحفاظ على الوضع الأمني
0
أخبار لبنان
2025-03-27
آخر التفاصيل حول جلسة مجلس الوزراء اليوم...
أخبار لبنان
2025-03-27
آخر التفاصيل حول جلسة مجلس الوزراء اليوم...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-08
المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340
آخر الأخبار
2025-03-08
المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340
0
أخبار دولية
2025-04-07
نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق الصواريخ من غزة
أخبار دولية
2025-04-07
نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق الصواريخ من غزة
0
أمن وقضاء
2025-03-02
عملية دهم للجيش في بلدة القصر - الهرمل
أمن وقضاء
2025-03-02
عملية دهم للجيش في بلدة القصر - الهرمل
0
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
أخبار لبنان
02:30
ماكرون يقلد ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:34
قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو
أخبار دولية
07:34
قطر تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا وتقول إن سوريا تريد بناء علاقات مع موسكو
0
أخبار لبنان
07:10
نواب التغيير: لضرورة اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب
أخبار لبنان
07:10
نواب التغيير: لضرورة اقرار قانون تعديل السرية المصرفية في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:38
فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:37
الوضع الأمني واحتكار الدولة للسلاح محور جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
05:58
الكرملين: ستتاح فرصة لوزير خارجية إيران لنقل رسالة خامنئي إلى بوتين
أخبار دولية
05:58
الكرملين: ستتاح فرصة لوزير خارجية إيران لنقل رسالة خامنئي إلى بوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تقارير نشرة الاخبار
03:18
أبرز المباحثات في جلسة مجلس الوزراء اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
تقارير نشرة الاخبار
16:45
خلية الأردن... لبنان ضحية في هذه القضية
0
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
2
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
3
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
أخبار دولية
00:36
الذهب يواصل صعوده القياسي!
4
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
01:04
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
5
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
خبر عاجل
04:15
تمديد العام الدراسي... ومواعيد إمتحانات التعليم المهني الرسمية
6
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
7
خبر عاجل
12:32
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
خبر عاجل
12:32
معلومات للـLBCI: الجانب الاردني أبلغ الجانب اللبناني بأن المتورطين بالخلية تلقوا تدريباتهم لدى حركة حماس في لبنان
8
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More