فضل الله: الإستراتيجية الدفاعية شأن داخلي للبنان

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن اسرائيل عدو لبنان، مشددًا على ان الاستراتيجية الدفاعية هي شأن داخلي للبنان.