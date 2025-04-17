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رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17 | 13:00
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رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
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رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
نفّذت رابطةُ الأساتذة المتعاقدين في التعليمِ الأساسيّ الرسميّ اعتصامًا أمامَ وزارةِ التربية, ومَسيرةً باتجاهِ وزارةِ المالية.
ونددت بقراراتِ وزيرةِ التربية والحكومةِ التي ادَت الى حِرمانِهم من بدل الانتاجية 375$ عن كلِ شهرٍ في فصلِ الصيف، على حدِ تعبيرهم.
*
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