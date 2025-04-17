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1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17 | 13:26
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1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة
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1064 بلدية في لبنان... منها فاعلة ومنها شبه مشلولة

 
 
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