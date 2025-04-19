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اهتمام نسائي ملحوظ بالترشح للانتخابات البلدية... 3000 إمرأة تتحضّر لخوض المعركة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19 | 13:40
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اهتمام نسائي ملحوظ بالترشح للانتخابات البلدية... 3000 إمرأة تتحضّر لخوض المعركة
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اهتمام نسائي ملحوظ بالترشح للانتخابات البلدية... 3000 إمرأة تتحضّر لخوض المعركة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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