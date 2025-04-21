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غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21 | 13:25
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غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
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غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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