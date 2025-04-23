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حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-23 | 13:33
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حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير
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حوش السيد علي تناشد الدولة لوقف التهجير

 
 
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