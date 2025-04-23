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حماس تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي "عمري ميران" وهو على قيد الحياة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-23 | 14:01
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حماس تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي "عمري ميران" وهو على قيد الحياة
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