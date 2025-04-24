مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025

على قاعدة: "لا تستطيع الربح مرتين في آن واحد"، هذا ما حصل في مجلس النواب اليوم. ربح لبنان ، الدولة ُ والشعب ، المقيم والمغترب ، قانون السرية المصرفية ، وهو إنجاز يتكامل فيه جهد مجلس النواب مع جهد الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي .التناغم كان واضحًا : المجلس النيابي قدّم جرعة " إسناد" الى الوفد اللبناني الى واشنطن ، والوفد اللبناني تلقف القانون الذي وردّه من بيروت ، وقدمه الى المفاوضين في صندوق النقد، وفي البنك الدولي ، ولم يكتفِ بذلك، بل قدمه أيضًا الى الدياسبورا التي اجتمع بأركان منها على هامش اجتماعات واشنطن. والدياسبورا ستشكِّل بدورها " إسنادًا" كبيرًا, ولكن بعد ان تطمئن الى ان لبنان يلتزم الشروط التي يضعها المجتمع الدولي، التي تُختصر بكلمتين : الاصلاح والسلاح، فأركان الدياسبوا لا يخاطرون بمصالحهم اذا كان دعمهم لبنان سيؤثر على مصالحهم .اذًا على لبنان الرسمي ان يلتزم سلسلة من الشروط، ويستجيبَ لسلسلة من المطالب ، وقانونُ اليوم اول الغيث.ما لم يربحه لبنان اليوم، التوازن المضمون في انتخابات بلدية بيروت التي ستذهب فيها النتائج الى كل الاحتمالات، وليس في الافق ما يشير الى ان التسوية ممكنة ، في ظل رفض المس بصلاحيات المحافظ ، وفي المقابل رفض مبادلة المناصفة بتقليص صلاحيات المحافظ.