الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

بلدية

بيروت

النواب…ورفع

السرية

المصرفية

LBCI التالي
جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...
حماس تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي "عمري ميران" وهو على قيد الحياة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:34

زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا

LBCI
موضة وجمال
14:34

نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:26

ترامب: الأيام المقبلة بالغة الأهمية لمساعي السلام في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
14:22

زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ "صنع في كوريا الشمالية" بعد الضربات على كييف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مؤمنون من دول العالم يلقون النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-20

علي فياض لـ "جدل": نحن تيار شعبي هائل الاتساع في الداخل اللبناني ولا أحد يستطيع إخراجنا ونحن لا نسعى الى الحرب وفي هذه المرحلة لبنان قام بكل ما يلزم لكن الاسرائيلي لم يلتزم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-23

مقدمة النشرة المسائية 23-04-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-04-21

الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...

LBCI
حال الطقس
2025-04-20

طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق

LBCI
أخبار دولية
13:25

كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:44

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:44

واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟

LBCI
أخبار لبنان
16:37

كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ

LBCI
حال الطقس
03:13

الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
13:33

محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح

LBCI
خبر عاجل
05:48

اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-4-2025

LBCI
منوعات
15:51

في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More