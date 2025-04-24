الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
min
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الإسرائيلية
تقتحم
بجرافات
التالي
جلسة تشريعية تتصدرها تعديلات على قانون البلديات في بيروت ومقترحات تتصل بالسرية المصرفية...
حماس تنشر فيديو لمحتجز إسرائيلي "عمري ميران" وهو على قيد الحياة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:34
زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا
أخبار دولية
14:34
زيلينسكي: غارة روسية على كييف إستخدمت صاروخًا كوريًا شماليًا
0
موضة وجمال
14:34
نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)
موضة وجمال
14:34
نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)
0
أخبار دولية
14:26
ترامب: الأيام المقبلة بالغة الأهمية لمساعي السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
14:26
ترامب: الأيام المقبلة بالغة الأهمية لمساعي السلام في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
14:22
زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ "صنع في كوريا الشمالية" بعد الضربات على كييف
آخر الأخبار
14:22
زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ "صنع في كوريا الشمالية" بعد الضربات على كييف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤمنون من دول العالم يلقون النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤمنون من دول العالم يلقون النظرة الأخيرة على البابا فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار
0
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-20
علي فياض لـ "جدل": نحن تيار شعبي هائل الاتساع في الداخل اللبناني ولا أحد يستطيع إخراجنا ونحن لا نسعى الى الحرب وفي هذه المرحلة لبنان قام بكل ما يلزم لكن الاسرائيلي لم يلتزم
آخر الأخبار
2025-02-20
علي فياض لـ "جدل": نحن تيار شعبي هائل الاتساع في الداخل اللبناني ولا أحد يستطيع إخراجنا ونحن لا نسعى الى الحرب وفي هذه المرحلة لبنان قام بكل ما يلزم لكن الاسرائيلي لم يلتزم
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2025
0
أخبار دولية
2025-04-21
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
أخبار دولية
2025-04-21
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة انطلاق بيروت ماراثون في 4 أيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
2
أخبار لبنان
16:37
كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ
أخبار لبنان
16:37
كيف سيُصرف قرض البنك الدوليّ للكهرباء… هذا ما قاله مسؤول إقليميّ في البنك الدوليّ
3
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
4
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
5
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
6
خبر عاجل
05:48
اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه
خبر عاجل
05:48
اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-4-2025
8
منوعات
15:51
في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!
منوعات
15:51
في مصر... صورة "سيلفي" على ضفاف النيل تحوّل زفافا إلى عزاء!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More