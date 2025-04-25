التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس

في لحظات يُخيّم فيها الحزن على الكنيسة الكاثوليكية والعالم، كيف يتم الاستعداد لكتابة الفصل الأخير من مسيرة رجل طبع بصمته في قلوب الملايين؟واليوم بدأ توافد زعماء العالم للمشاركة في مراسم دفن البابا فرنسيس، ومن الواصلين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ترافقه السيدة الأولى نعمة عون.