الممثّل جورج خباز حصد جائزة أفضل ممثّل في مهرجان هونغ كونغ الدوليّ للأفلام

حصد الممثل اللبنانيّ جورج خباز جائزة افضل ممثل في مهرجان هونغ كونغ الدوليّ للأفلام عن دوره في فيلم يونان للمخرج امير فخر الدين.



كما فازت بطلة الفيلم مع خباز الممثلة الألمانية هانا شيغولا بجائزة افضل ممثلة.



وهذه الجائزة هي الرابعة لفيلم يونان بعد مشاركته في مهرجان برلين الدوليّ للأفلام وحصوله على جائزتين من مهرجاني باري و ميلانو في إيطاليا.