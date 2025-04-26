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جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26 | 07:04
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جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
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جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها وحدها، تماماً كما في سائر دول العالم.

وأشار جعجع في خلال عشاء منسقيّة المتن السنوي في معراب، الى أهمية تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية. 

وأكد ضرورة مواصلة الجهد والعمل لإعادة بناء دولة فعلية.

كما لفت إلى أن "القوات" تخوض الانتخابات البلدية عبر ترشيح الأشخاص والمؤهلين لخدمة المجتمع بهدف تحقيق تغيير فعلي.
 
 
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