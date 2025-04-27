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الرواية الإسرائيلية للإعتداء على الضاحية الجنوبية… استهداف مخزن للصواريخ

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-27 | 13:26
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الرواية الإسرائيلية للإعتداء على الضاحية الجنوبية… استهداف مخزن للصواريخ
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الرواية الإسرائيلية للإعتداء على الضاحية الجنوبية… استهداف مخزن للصواريخ

 
 
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