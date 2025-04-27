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o
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انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-27 | 13:51
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انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة
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انتخابات جبل لبنان تنافس حزبيّ في الأقضية المسيحية وعائليّ عند الدروز وتوافق لدى الشيعة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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