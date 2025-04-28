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تل أبيب تتكل على واشنطن للضغط بإتجاه نشر الجيش اللبناني في الجنوب قبل إنسحابها
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-28 | 13:25
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تل أبيب تتكل على واشنطن للضغط بإتجاه نشر الجيش اللبناني في الجنوب قبل إنسحابها
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تل أبيب تتكل على واشنطن للضغط بإتجاه نشر الجيش اللبناني في الجنوب قبل إنسحابها
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