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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-29 | 13:12
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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا
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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا

 
 
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