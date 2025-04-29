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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-29 | 13:12
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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا
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الإزدحام، الصرف الصحي، المدارس وغيرها... تحديات أمام بلديات قضاء بعبدا
*
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