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إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية

تقارير نشرة الاخبار
2025-04-30 | 13:18
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إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية
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إسرائيل تقاتل على 7 جبهات وسط تحديات داخلية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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