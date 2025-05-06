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في إسرائيل: استنفار على جبهتي اليمن وغزة... وتهديد لحماس

تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06 | 13:30
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في إسرائيل: استنفار على جبهتي اليمن وغزة... وتهديد لحماس
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في إسرائيل: استنفار على جبهتي اليمن وغزة... وتهديد لحماس

 
 
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