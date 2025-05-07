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الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-07 | 13:48
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الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
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الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته
*
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تقارير نشرة الاخبار
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