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البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-08 | 08:08
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البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة
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البستاني وعطية تفقدا سير العمل في هيئة إدارة السير في الدكوانة
قام النواب فريد البستاني وسجيع عطية وفيصل الصايغ بجولة تفقدية ورقابية على مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة - النافعة - وعقدوا اجتماعًا مع العميد نزيه قبرصلي رئيس المصلحة بالتكليف والمعين في هذا المركز منذ حوالي الشهر الذي وضعهم في أجواء التحسينات والتنظيم الذي يقوم به.
ثم قام النواب بجولة على اقسام النافعة وانضم إليهم النائب رازي الحاج حيث عاينوا الأوضاع المزرية والصعوبات التي يعاني منها المواطنون للحصول على الخدمات والحاجة الماسة للتنظيم والتطوير.
وشدد البستاني عقب الجولة على أن "النافعة يجب ان تعود نافعة، ولكي تعود نافعة يجب القيام بالأمور التالية:
١- اعادة الموظفين المدنيين النظيفي الكف لأنهم اكفاء ويتمتعون بالخبرة اللازمة لتسيير امور الناس.
٢- العمل على مكننة العمل لمواكبة العصر ولخدمة المواطنين بطريقة سريعة وفعالة وقطع الطريق على السماسرة وعلى أبواب الفساد.
٣- التسريع بوضع دفتر الشروط وإجراء مناقصة تلزيم ادارة المصلحة على ان تكون المناقصة شفافة وفق قانون الشراء العام.
٤- إجراء مناقصة لتلزيم مراكز المعاينة التقنية (ميكانيك) لفحص السيارات بطريقة دورية والتأكد من صلاحية سيرها على الطريق وبالتالي المحافظة على سلامة المواطنين وتخفيض عدد الحوادث الخطيرة التي تؤدي الى مقتل مئات المواطنين كل سنة."
وختم البستاني بالتأكيد على متابعة تطور الأمور حتى التثبت من تطبيق كل الخطوات التي تؤدي الى تحسين عمل النافعة.
*
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