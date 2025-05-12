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وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-12 | 13:46
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وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
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وزارة البيئة تعرض خطة عام واحد للإصلاح الهيكلي والبيئي بدعم دولي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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