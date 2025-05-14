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o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
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o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
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شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-14 | 14:02
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شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا
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شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وأميركا
*
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