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هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-15 | 13:57
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هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
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هذا ما فعله الرئيس السوري أحمد الشرع لترفع أميركا العقوبات عن بلاده
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