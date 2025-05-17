الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-17 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
0
min
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
اعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز عن اعتقاده بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إيران
التوصل
اتفاق
برنامجها
النووي
التالي
مقدمة النشرة المسائية 17-5-2025
الملف الاوليمبي الى الواجهة من جديد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:59
وزارة الدفاع السورية: دمج الوحدات العسكرية جميعها
أخبار دولية
15:59
وزارة الدفاع السورية: دمج الوحدات العسكرية جميعها
0
آخر الأخبار
15:57
الخارجية الأميركية: روبيو بحث في اتصال مع نتنياهو الوضع في غزة والجهود المشتركة لإطلاق الرهائن
آخر الأخبار
15:57
الخارجية الأميركية: روبيو بحث في اتصال مع نتنياهو الوضع في غزة والجهود المشتركة لإطلاق الرهائن
0
أخبار دولية
15:43
المستشار الألمانيّ وميلوني: أوروبا بعيدة عن الحديث عن نشر قوات في أوكرانيا
أخبار دولية
15:43
المستشار الألمانيّ وميلوني: أوروبا بعيدة عن الحديث عن نشر قوات في أوكرانيا
0
منوعات
15:40
برفقة زوجها وشقيقتها... بيانكا سينسوري تتجول في أسواق إسبانيا بإطلالة جريئة (صور)
منوعات
15:40
برفقة زوجها وشقيقتها... بيانكا سينسوري تتجول في أسواق إسبانيا بإطلالة جريئة (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التهاب السحايا الجرثومي لا داعي للهلع... لكن لا تستهينوا به
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التهاب السحايا الجرثومي لا داعي للهلع... لكن لا تستهينوا به
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قصة تنصيب البابا منذ عصور حتى اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قصة تنصيب البابا منذ عصور حتى اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
موقف خامنئي ردا على ترامب ومصير المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
موقف خامنئي ردا على ترامب ومصير المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ترجمة حصيلة جولة ترامب في مشهدية المنطقة وتأثيرها على العلاقة العربية - الصينية...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ترجمة حصيلة جولة ترامب في مشهدية المنطقة وتأثيرها على العلاقة العربية - الصينية...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
0
آخر الأخبار
14:29
وزير الدفاع السوريّ: نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة أقصاها 10 أيام
آخر الأخبار
14:29
وزير الدفاع السوريّ: نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة أقصاها 10 أيام
0
أخبار لبنان
14:19
لائحة التنمية والوفاء فازت بالتزكية في هذه البلدات
أخبار لبنان
14:19
لائحة التنمية والوفاء فازت بالتزكية في هذه البلدات
0
فنّ
15:07
بعد تدهور صحته... وفاة مغني الراب الفرنسي من أصل كاميروني ويرنوا
فنّ
15:07
بعد تدهور صحته... وفاة مغني الراب الفرنسي من أصل كاميروني ويرنوا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التهاب السحايا الجرثومي لا داعي للهلع... لكن لا تستهينوا به
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التهاب السحايا الجرثومي لا داعي للهلع... لكن لا تستهينوا به
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قصة تنصيب البابا منذ عصور حتى اليوم!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
قصة تنصيب البابا منذ عصور حتى اليوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
موقف خامنئي ردا على ترامب ومصير المفاوضات النووية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
موقف خامنئي ردا على ترامب ومصير المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ترجمة حصيلة جولة ترامب في مشهدية المنطقة وتأثيرها على العلاقة العربية - الصينية...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ترجمة حصيلة جولة ترامب في مشهدية المنطقة وتأثيرها على العلاقة العربية - الصينية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القوات الإسرائيلية تتجهز لشن هجوم بريّ جديد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القوات الإسرائيلية تتجهز لشن هجوم بريّ جديد على قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تقارير تشير إلى رغبة إسرائيلية بعدم التمديد لليونيفيل في لبنان وتسريبات في الكواليس عن الموقف الاميركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تقارير تشير إلى رغبة إسرائيلية بعدم التمديد لليونيفيل في لبنان وتسريبات في الكواليس عن الموقف الاميركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للبنان حضور في القمة العربية الـ34 في بغداد… التزام لبنانيّ بحصر السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للبنان حضور في القمة العربية الـ34 في بغداد… التزام لبنانيّ بحصر السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
زحلة أم المعارك في البقاع الأوسط… تنافسُ وتحالفات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
زحلة أم المعارك في البقاع الأوسط… تنافسُ وتحالفات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
01:05
ملف سلاح "حزب الله"... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـ"الجمهورية"
2
أمن وقضاء
06:03
طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما
أمن وقضاء
06:03
طارداه من جونية حتى ضبية ثم ركلا درّاجته وسرقاها... وشعبة المعلومات توِقف أحدهما
3
أمن وقضاء
06:11
أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله
أمن وقضاء
06:11
أدرعي: قضينا على قائد في حزب الله
4
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
أمن وقضاء
03:20
في زحلة... تدابير سير لمناسبة افتتاح كنيسة وتدشين متحف
5
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
صحف اليوم
00:13
بري لـ"الجمهورية": نحن ملتزمون بالاتفاق وقرارنا الآن هو أن نصبر
6
أخبار لبنان
11:40
مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين
أخبار لبنان
11:40
مصادر الـLBCI: مديرية أمن الدولة باشرت بالتحقيق مع قائمقام الهرمل على خلفية فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشحين
7
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
آخر الأخبار
00:40
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": سلاح الجو اعترض الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق
8
حال الطقس
02:44
الطقس حار... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
02:44
الطقس حار... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More