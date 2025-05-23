فضيحة انتخابية في محافظة النبطية

وُزعت صناديق الاقتراع على عدد من رؤساء الاقلام المحسوبين على الثنائيّ أمل وحزب الله من منطقة بعلبك والهرمل في ساعات الفجر وقبل الوقت المعتاد، ومع وصول رؤساء الاقلام والاستاذة من خارج مناطق نفوذ الثنائي تبين لهم انه لم يبقى اي صندوق ليستلموه، وبالتالي اصبح معظم رؤساء الصناديق محسوبين على الثنائي.