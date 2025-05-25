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o
متن
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قداس إلهي في بازيليك سيدة حريصا بمناسبة إختتام الشهر المريمي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-25 | 08:05
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قداس إلهي في بازيليك سيدة حريصا بمناسبة إختتام الشهر المريمي
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قداس إلهي في بازيليك سيدة حريصا بمناسبة إختتام الشهر المريمي
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