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باب الاستثمارات في سوريا فتح

تقارير نشرة الاخبار
2025-05-30 | 08:04
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باب الاستثمارات في سوريا فتح
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باب الاستثمارات في سوريا فتح

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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